وقفة احتجاجية في عكا رفضاً لإزالة النصب التذكاري لكنفاني

القدس- وطن: شارك العشرات، أمس الجمعة، في عكا، بوقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري للأديب الفلسطيني غسان كنفاني، الذي جرى تشييده في مدخل مقبرة النبي صالح في المدينة قبل نحو شهرين.

وأعرب المشاركون عن استيائهم من هذه الخطوة، وأكدوا التمسك بالتراث الأدبي والإنساني لكنفاني، وقالوا إنه "عائد إلى حيفا وعكا وكل بلدة في فلسطين".

وأُزيل النصب التذكاري، قبل أيام قليلة، على يد أقارب كنفاني، بعد ضغوطات من قبل وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، ووزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف.

وستقوم العائلة بإقامة نصب تذكاري لكنفاني في مكان خاص.

وفي وقت سابق، طالب درعي الوقف الإسلامي وعائلة كنفاني بإزالة النصب التذكاري، بادعاء أنه كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اعتبرها "منظمة إرهابية"، مشددا على أنه "لن يكون هناك نصب تذكاري إحياء لذكرى إرهابي" وفق ادعاءاتهم.

وكان رئيس لجنة أمناء الوقف الإسلامي في عكا، سليم نجمي، قال "لم نكن نحن المبادرون لإقامة النصب، المبادرة كانت من طرف عائلة الأديب كنفاني وعلى نفقتها الخاصة، بعدما توجهوا لنا ونحن لم نعارض الأمر".

"عرب 48"