القبض على متهمين بجريمة قتل في رام الله

رام الله- وطن: قبض جهازا الشرطة والمخابرات العامة، خلال اليوم والأيام الماضية، على متهمين بقتل المواطن خليل إدريس في مخيم الأمعري بمحافظة رام الله والبيرة ومحاولة إخفاء جثته.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، مساء اليوم السبت، بأنه جرى ضبط سلاح ناري من قبل إدارة المباحث بشرطة رام الله يشتبه بانه استخدم في تنفيذ الجريمة التي وقعت الثلاثاء الماضي، إضافة لتسجيلات مرئية مرتبطة بها، وأنه يجري سماع أقوال آخرين والتحقيق معهم من قبل النيابة العامة يشتبه بهم بتقديم المساعدة للمشتبه به .

وأوضح ارزيقات أن الشرطة والمخابرات العامة طاردت المشتبه به الرئيسي الليلة الماضية في إحدى قرى محافظة نابلس إلا أنه تمكن من الإفلات، حيث جرى القبض عليه اليوم من قبل المخابرات العامة في منطقة بيرنبالا وتوقيفه لحين استكمال الإجراءات القانونية، لحين إحالتهم للنيابة العامة.