النائب أبو بكر والمحامي البرغوثي لـوطن: قرار حل التشريعي غير قانوني وخطير

رام الله- وطن: بصورة مفاجئة أعلن الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، أن "المحكمة الدستورية" قررت حل المجلس التشريعي، واجراء انتخابات تشريعية بعد 6 أشهر.

وطن تابعت ماهية القرار ومدى قانونيته، حيث قال الرئيس التنفيذي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" المحامي ابراهيم البرغوثي في اتصال هاتفي مع وطن إن ما ورد على لسان الرئيس محمود عباس بحاجة الى وقفة قانونية، وكذلك الاطلاع على تفاصيل القرار الذي وصفه "بالخطير جداً".

وأوضح البرغوثي أنهم جهة قانونية لم يتطلعوا على القرار، ولا يعلمون حيثياته وماهيته، ويجب دراسة القرار في أي سياق تم، والعودة الى القانون الأساسي ما اذا كانت تملك صلاحية الدعوة لانتخابات أو عدمها.

وأكد انه بامكان الرئيس الدعوة لانتخابات عامة "رئاسية وتشريعية" دون الحاجة الى محكمة دستورية.

كما وقالت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر لـ وطن إن قرار حل المجلس التشريعي كان قد لوح به الرئيس عباس منذ شهور، وجاء تشكيل المحكمة الدستورية بهدف حل التشريعي.

وأكدت أن المحكمة الدستورية مطعون بها، بالتالي قراراتها غير ملزمة لانها غير قانونية، كما أنه ليس من حق الرئيس حل التشريعي.

وأضافت: انتهاء ولاية المجلس التشريعي تأتي في اليوم الذي يؤدي فيه المجلس القادم اليمين الدستوري.

وقالت أبو بكر: كان الأولى بالرئيس الدعوة لانهاء الانقسام وانجاح المصالحة، لأن التشريعي ليس لفصيل فتح فقط، إنما لكل فصائل العمل الوطني.

وأردفت: إن هذا الاجراء يلقى قضيتين خطيرتين وهي تشتيت الانقسام، والاخطر هو التفرد بالقرار، وانهاء كل المنظومات الأخرى، ونا في دعوة دائمة لاجراء انتخابات تشريعية لعدم تغول السلطة التنفيذية بصورة أكبر.