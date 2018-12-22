إصابة خطيرة خلال حريق في مركز بالداخل

وطن- وكالات: أصيب شخص إثر استنشاق الدخان مساء اليوم السبت، وذلك عقب اشتعال النيران في مركز للشبيبة بمدينة طمره، حيث وصفت حالته بالخطيرة، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، فيما تم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتلقت سلطة خدمات الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق في مبنى، وعلى الفور هرع رجال الإطفاء للمكان، وشرعوا بإخماد النيران التي اشتعلت في مركز للشبيبة بالمدينة، وأتضح أن الحريق شب في الطابق الثاني وإن السكان والعاملين بالمكان تمكنوا من منع انتشار النيران.

وعملت طواقم الإطفاء على الإخماد النهائي للحريق وإخراج الدخان من المبنى، وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات لشخص الذي أصيب جراء استنشاق الدخان ونقل وهو بحالة خطيرة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.