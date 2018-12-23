اعتقالات واقتحامات واسعة لجيش الاحتلال

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة شبان من مناطق متفرقة في بيت لحم وشنت حملة دهم في تلفيت وحوارة جنوب نابلس.

وافاد شهود عيان ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علقم طه علقم، من مخيم الدهيشة بعد توقيفها احدى المركبات على مدخل منطقة النشاش.

كما اعتقلت الشاب كرم محمد رجا دعدوع (18 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة الخضر ببيت لحم.

وداهم جنود الاحتلال قرية تلفيت جنوب شرق مدينة نابلس وسلّم عددا من الشبّان تبليغاتٍ لمراجعة مخابراتها. كما اقتحم منزل المواطن محمد نسيم مسلم في ذات القرية.

واقتحمت قوات الاحتلال ايضا صباح اليوم بلدة يطا جنوب الخليل وبلدة قفين قضاء طولكرم و قرية بيتين شمال شرق رام الله.

يتبع..