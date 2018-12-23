بيل الأفضل في مونديال الأندية

وطن: توج النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، السبت، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للأندية.

كما أحرز بيل جائزة هداف البطولة التي فاز "الميرينجي" بلقبها بعد الانتصار في النهائي على العين الإماراتي برباعية لهدف.

وسجل بيل 3 أهداف في المونديال، جاءت في مباراة واحدة أمام كاشيما أنتلرز الياباني التي فاز بها "الملكي" بثلاثية لهدف لحساب نصف النهائي.

وحصل البرازيلي كايو لاعب العين على الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة، ونال الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب رافاييل سانتوس بوري نجم ريفر بليت الأرجنتيني.