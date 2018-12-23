الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

غزة- وطن: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، الصيادين والمزارعين شمال وشرق قطاع غزة.

فقد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين في منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

كما أطلقت قوات الاحتلال على الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، النار باتجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق شرق كل من خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.