الاحتلال يمنع ادخال المنتجات الزراعية وعشرات المزارعين يعتصمون على معبر الطيبة

رام الله- وطن: اعتصم العشرات من التجار والمزارعين صباح اليوم الاحد، امام معبر الطيبة جنوبي طولكرم، بعد اغلاق الاحتلال المعبر بوجه المزارعين ومنعهم من ادخال الخضار الى الداخل.

وقال المزارع فايز الطنيب من قرية ارتاح قضاء طولكرم، والذي يتواجد على معبر الطيبة التجاري منذ السادسة صباحا لـ "وطن" ان هذه الخطوة تأتي بعد قرار وزراة الزراعة الاسرائيلية بعدم ادخال البضائع والمنتجات الزراعية الفلسطينية الى الداخل، الامر الذي ادى لخسائر كبيرة في القطاع الزراعي.

واضاف، "منذ قدوم السلطة ونحن ملتزمين باتفاقيات (مجحفة بحقنا) مع الجانب الاسرائيلي وخاصة اتفاقية باريس الاقتصادية، خاصة ان الجانب الفلسطيني ملتزم بها على عكس الجانب الاسرائيلي الذي يخترقها كلما سنحت له الفرصة".

واشار الطنيب، الى ان الزراعة هي المهنة التي تعد مصدر الرزق الوحيد للكثير من العائلات الفلسطينية، فهي العمل الرئيسي لمجتمعنا، وهو ما حذا بالمزارعين والتجار للاعتصام امام المعبر، كرسالة تحذيرية للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وتابع حديثه، ان معبر الطيبة مغلق منذ السادسة صباح اليوم، ويوم امس تم ارجاع الشاحنات والبضائع، حيث اننا نورّد كل مايلزم الاحتلال من صادرات فلسطينية وعلى رأسها الحصمة ومواد البناء والحجارة.

واكد ان عددا من التجار والمزارعين التقوا رئيس البلدية ومدير الغرفة التجارية ومدير الزراعة في محافظة طولكرم، وطالبوهم بتوجيه رسالة تحذير من خلال وزارة الزراعة الفلسطينية للاحتلال بأنه اذا لم تحل المشكلة وينتهي الاغلاق للمعابر التجارية كافة سيكون هناك خطوات تصعيدية بزيادة ساعات الاضراب.