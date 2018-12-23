الاحتلال يتأهب على حدود غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاحد ، عن اتخاذه عدة خطوات احترازية في غلاف غزة عقب استشهاد خمسة فلسطينيين الجمعة الماضية وخشية من توتر الوضع مع قطاع غزة.

ووفقا لموقع والاه نيوز الاسرائيلي قد طالب الجيش سكان مستوطنات مغلف غزة بأخذ الحيطة والحذر على الطرق القريبة من حدود قطاع غزة .

وقال مصادر امنية "إسرائيلية" بأن الجيش يستعد لاي سيناريو محتمل في حالة تدهور الوضع الامني مع قطاع غزة.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قد اعلنت أنها ستتخذ اليوم الأحد موقفا واضحا من جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت في بيانها، أنها "في حالة انعقاد وتشاور دائم، وسيكون لنا موقف واضح الأحد، لتحديد سياساتنا وقواعد عملنا تجاه عنجهية الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا في مسيرات العودة."