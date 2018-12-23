وفد من "الديمقراطية" يغادر غزة للقاهرة اليوم

غزة- وطن: من المقرر أن يغادر اليوم الأحد، وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قطاع غزة تجاه العاصمة المصرية القاهرة لبحث عدة ملفات.

وأفاد القيادي بالديمقراطية طلال أبو ظريفة، بأن وفد من أعضاء المكتب السياسي للجبهة سيغادرون صباح اليوم للقاهرة بدعوة من مصر.

وأوضح أبو ظريفة أن الزيارة تأتي لدعم جهود المصالحة ومناقشة المطلوب سياسيًا ووطنيًا لتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة "صفقة القرن"، إضافة لكيفية استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتصعيد الانتفاضة بالضفة الغربية المحتلة.

(صفا)