نقابة الأطباء تعلن سلسلة من الاضرابات

وطن: أعلنت نقابة الأطباء اليوم الأحد، عن سلسلة من الإضرابات تبدأ جزئيا اليوم الاحد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة في القطاعات الصحية كافة، باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان والدم، على ان يكون يوم غد الاثنين، إضراب عام، يشمل جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات الخاصة والعامة، باستثناء الحالات المذكورة، مع عدم تواجد العاملين في أماكن عملهم باستثناء المناوبين.

وقالت النقابة ان يوم الأربعاء المقبل، سيتم مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا من جميع المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات باستثناء المناوبين.

واوضحت النقابة ان هذه الاجراءات جاءت بسبب عدم توافق النقابة مع الحكومة على قانون السلامة والحماية الطبية والصحية، ولعدم توفر أركان القانون الأساسية المتعلقة بالتأمين على الأخطاء الطبية والبروتوكلات ونماذج الإجراءات الطبية المختصة بالمرضى، وتأكيدا على رفض النقابة لقانون الضمان الاجتماعي.

وقد صادق الرئيس محمود عباس في 12 ايلول/ سبتمبر 2018 على قانون السلامة والحماية الطبية والصحية، والذي يسعى إلى تنظيم المسؤولية الطبية في القطاع الصحي، وضمان تحقيق التوازن بين متلقي الخدمة الطبية والصحية وحماية حقوق وكرامة المؤسسة الصحية والأطباء والقائمين عليها.

وقد تحفظت نقابة الأطباء على بعض بنود القانون، مثل تعريفه للخطأ الطبي الجنائي والذي يتيح توقيف الطبيب وسجنه.