مندلبليت يدرس توصيات النيابة العامة بشأن تقديم نتنياهو للقضاء

وطن: قال المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، إنه سيعلن في غضون الثلاثة أشهر القادمة ما اذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو أم لا.

ويبدأ المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت خلال هذا الأسبوع مداولات بشأن ملفات التحقيق مع نتنياهو، للبت في مسألة عقد جلسة استماع له قبل تقديم لائحة اتهام ضده ام لا، وما هي البنود التي ستدرج على لائحة الاتهام اذا قُدمت بالفعل.

وكانت النيابة العامة قد أنهت الأسبوع الماضي فحص مواد التحقيق والأدلة التي جمعتها الشرطة خلال عمليات التحقيقات الطويلة في القضيتين المعروفتين إعلاميا بملفي (4000 و2000).

وتحوم حول نتنياهو، شبهات تتعلق بخيانة الأمانة العامة، وإساءة الائتمان وتلقي الرشاوى.

وكان مكتب نتنياهو اكد أن جميع الشبهات المنسوبة اليه ليس لها أساس من الصحة، وأن المستشار القضائي للحكومة سيقوم في نهاية المطاف بطي هذين الملفين، ولن يقدم لائحة اتهام بحق نتنياهو لأنه لم يرتكب أي جناية.