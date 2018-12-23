ارتفاع حصيلة قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 222 شخصا

وطن: ارتفعت حصيلة قتلى موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت الساحل الإندونيسي إلى 222 شخصا والمصابين إلى 843، طبقا لما ذكرته هيئة مواجهة الكوارث الإندونيسية.

وأوضح أن المد البحري الذي ضرب السواحل الجنوبية لسومطرة وغرب جاوا حوالي الساعة 21,30 (14,30 ت غ) حدث بعد انفجار بركان آناك كراكاتوا.

كما توقع ارتفاع حصيلة الضحايا. وأضاف أن المد البحري أدى إلى تدمير مئات المنازل.

أما عن أسباب التسونامي، فقالت السلطات إنه حدث بسبب مد غير عادي مرتبط بالقمر الجديد، رافقه انزلاق في أعماق البحر بسبب انفجار بركان آناك كراكاتوا، الجزيرة الصغيرة الواقعة في مضيف سوندا.

وأوضح نوغروهو أن "التضافر بين العاملين سبب تسونامي مباغتا ضرب السواحل"، مشيراً إلى أن السلطات تجري تحقيقاً لمعرفة ما حدث بدقة.

وكان المركز الإندونيسي للبراكين وإدارة المخاطر الجيولوجية ذكر أن مؤشرات تدل على نشاط هذا البركان تصدر منذ أسبوع.