كشف السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة يوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018.

وقالت الداخلية في بيانٍ مقتضب إنّ "الحافلات المراد سفرها، هي، المتبقي من الحافلة الرابعة من كشف (12/19) + الحافلتان الخامسة والسادسة.

ودعت المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

لمُطالعة أسماء المُسافرين في كشف السفر : اضغط هنا