قوات القمع تقتحم قسم 4 في سجن ريمون وتعتدي بالضرب على الاسرى

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت صباح اليوم قسم رقم 4 في سجن ريمون، وقامت بالاعتداء على عدد من الأسرى بعد أن قامت بتفتيش الغرف والعبث بمحتويات المعتقلين.

وبينت الهيئة، أنه تم الاعتداء بالضرب والتنكيل على كل من الأسير أيمن طبيش، والأسير منيف ابو عطوان، والأسير عرفات الزير.

وأوضحت أنه وبعد عملية الاقتحام تم عزل كل من الأسيرين منيف أبو عطوان، وعرفات الزير.