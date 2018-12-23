محكمة العدل العليا تصدر قرارا بوقف الإضراب المعلن من قبل نقابة الأطباء

رام الله - وطن: أصدرت محكمة العدل العليا في جلستها اليوم الأحد، قرارا يقضي بوقف الإضراب المعلن يوم غدٍ الاثنين من قبل نقابة الأطباء.

وأوضحت المحكمة في بيان صحفي، أن وقف الاضراب جاء لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء، حيث إن القرار بقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية قد حظر الإضراب على بعض الفئات، ومن ضمنها القطاع الصحي.

وكانت نقابة الأطباء اعلنت اليوم الأحد، عن سلسلة من الإضرابات تبدأ جزئيا اليوم الاحد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة في القطاعات الصحية كافة، باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان والدم، على ان يكون يوم غد الاثنين، إضراب عام، يشمل جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات الخاصة والعامة، باستثناء الحالات المذكورة، مع عدم تواجد العاملين في أماكن عملهم باستثناء المناوبين.

وقالت النقابة ان يوم الأربعاء المقبل، سيتم مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا من جميع المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات باستثناء المناوبين