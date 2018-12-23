الصحة تطالب موظفيها بإلتزام أماكن عملهم

رام الله- وطن: بعد إصدار محكمة العدل العليا هذا اليوم قراراً بوقف إضراب نقابة الأطباء فقد طالبت وزارة الصحة كافة موظفيها للعودة لعملهم والإلتزام بقرار محكمة العدل العليا.

وقالت الصحة إن إضراب نقابة الاطباء غير المبرر مثل انتكاسة في تقديم الخدمات للمواطنين، وان الوزارة منذ إعلان النقابة عن نيتها للاضراب تم دعوتها للالتقاء والحوار لكن ذلك قوبل بالرفض دون اي سبب.

واصافت الوزارة ان نقابة الاطباء تعنتت برفض الحوار مع وزارة الصحة دون سبب يذكر واستمروا في تصعيد اضرابهم بما أضر بشكل خطير في حياة المواطنين، وأدى لتأجيل العشرات من العمليات الجراحية المبرمجة وعطل برامج وزارة الصحة في كافة مرافقها، ما دفع وزارة الصحة للجوء للقانون لوقف هذا الاضراب غير القانوني ودعوة كافة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم ووقف كافة الاجراءات المعلن عنها والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي وأبناء شعبنا سلبيات توقف الخدمات الصحية.