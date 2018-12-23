نقابة الأطباء لوطن: سندرس قرار العليا بوقف الإضراب

رام الله- وطن: في تعليقه على قرار محكمة العدل العليا بوقف إضراب نقابة الأطباء، أكد نقيب الأطباء نظام نجيب لـوطن، أن النقابة ستدرس قرار المحكمة وستعطي موقفها بشأنه اليوم.

وقال نجيب: نحن لم نستلم القرار خطياً وقد سمعنا فيه من وسائل الاعلام، ولذلك سندرسه حال وصولنا مع تأكيدنا للقضاء الفلسطيني وقرارته، وسيكون لنا رد على القرار اليوم.

العليا تقرر وقف الإضراب

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت في جلستها اليوم الأحد، قراراً يقضي بوقف الإضراب المعلن يوم غدٍ الاثنين من قبل نقابة الأطباء.

وأوضحت المحكمة في بيان صحفي، أن وقف الاضراب جاء لحين البت في الدعوى المرفوعة من قبل مجلس الوزراء، حيث إن القرار بقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية قد حظر الإضراب على بعض الفئات، ومن ضمنها القطاع الصحي.

الصحة: على موظفينا إلتزام أماكن عملهم

وبعد إصدار محكمة العدل العليا قرارها، طالبت وزارة الصحة كافة موظفيها للعودة لعملهم والإلتزام بقرار محكمة العدل العليا.

وقالت الصحة إن "إضراب نقابة الاطباء غير المبرر مثل انتكاسة في تقديم الخدمات للمواطنين، وان الوزارة منذ إعلان النقابة عن نيتها للاضراب تم دعوتها للالتقاء والحوار لكن ذلك قوبل بالرفض دون اي سبب".

واصافت الوزارة ان "نقابة الاطباء تعنتت برفض الحوار مع وزارة الصحة دون سبب يذكر واستمروا في تصعيد اضرابهم بما أضر بشكل خطير في حياة المواطنين، وأدى لتأجيل العشرات من العمليات الجراحية المبرمجة وعطل برامج وزارة الصحة في كافة مرافقها، ما دفع وزارة الصحة للجوء للقانون لوقف هذا الاضراب غير القانوني ودعوة كافة الأطباء للالتزام بأماكن عملهم ووقف كافة الاجراءات المعلن عنها والعودة للحوار الذي يجنب القطاع الصحي وأبناء شعبنا سلبيات توقف الخدمات الصحية".

النقابة تقرر سلسلة إضرابات

يشار إلى أن نقابة الأطباء اعلنت اليوم الأحد، (قبل قرار محكمة العدل العليا) عن سلسلة من الإضرابات تبدأ جزئيا اليوم الاحد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة في القطاعات الصحية كافة، باستثناء حالات الطوارئ والولادة وغسيل الكلى ومرضى السرطان والدم، على ان يكون يوم غد الاثنين، إضراب عام، يشمل جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات الخاصة والعامة، باستثناء الحالات المذكورة، مع عدم تواجد العاملين في أماكن عملهم باستثناء المناوبين.

وقالت النقابة ان يوم الأربعاء المقبل، سيتم مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرًا من جميع المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات باستثناء المناوبين