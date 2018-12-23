جامعة خضوري: اغلاق الاحتلال فرعنا في العروب اعتداء سافر

الخليل- وطن: استنكرت جامعة فلسطين التقنية- خضوري ، قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم بالاعتداء على فرع الجامعة في العروب شمال الخليل، وترويع طلبتها وكادرها ومنعهم من الوصول الى الفرع والالتحاق بمقاعدهم الدراسية ، ضمن سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة بحق طلبة الجامعة وفرعها في العروب.

وأكدت الجامعة ان "قوات الاحتلال وبقرار عسكري عنصري قامت صباح اليوم، واثناء تأدية الطلبة لامتحاناتهم النهائية اليوم بترويع وتهديد حياة ما يزيد عن الف من طلبة الجامعة وكادرها، علاوة على حرمانهم من الوصول الى مقاعدهم الدراسية وأماكن عملهم عبر اغلاق جميع مداخل الجامعة وبواباتها ومنعهم من الدخول اليها والخروج منها، وإبلاغ مدير الفرع في الخليل باغلاق الجامعة لمدة 22 ساعة، الامر الذي ترفضه الجامعة وادارتها وتعتبرها تعديا سافرا نابعاً من احتلال عنصري يستهدف البشر والحجر ولا يحترم المواثيق والقوانين الدولية.

واعتبرت الجامعة قرار اغلاق فرعها في العروب بمثابة حلقة ضمن مسلسل الاقتحامات والانتهاكات المتكررة بحق الجامعة في مقرها الرئيس في طولكرم وفرعها في العروب، امراً عنصرياً يهدف الى تدمير كل مقومات صمود الشعب الفلسطيني عبر استهداف مؤسساته التعليمية وتعميق وإذكاء سياسة التجيل بين ابناء الشعب الفلسطيني.

كما اعتبرت الجامعة استمرار قوات الاحتلال باعتداءاتها انتهاكاً صارخاً للقوانين والاعراف الدولية والانسانية التي تجرم الاعتداء على حرمة المؤسسات التعليمية والمدنيين.

وناشدت جامعة فلسطين التقنية – خضوري كافة المؤسسات الاكاديمية والجامعات والمراكز البحثية وكوادرها والمؤسسات الحقوقية والدولية والاعلامية للوقوف الى جانبها وكشف وفضح سياسات الاحتلال بحق الجامعة ومكوناتها ، وحرمان طلبتها من حقهم في الحصول على تعليم نوعي وامن.