الغرفة المشتركة للمقاومة: الجمعة القادم سيكون يوماً حاسماً ولدينا ردود جاهزة وقاسية على الاحتلال

رام الله - وطن: اعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة ان يوم الجمعة القادم سيكون يوماً حاسماً في اختبار سلوك ونوايا الاحتلال تجاه أبناء شعبنا في مسيرات العودة .

واعتبرت الغرفة المشتركة في بيان صحفي، أن استشهاد 5 مواطنين يوم الجمعة الماضية (جمعة الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة) تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء.

وأكدت الغرفة، أن المقاومة لن تتهاون مع الاحتلال الإسرائيلي ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجرائم التي يرتكبها ضد أبناء شعبنا، قائلة: "لدينا ردودٌ جاهزةٌ وقاسيةٌ يحدد مسارها وشكلها وتوقيتها سلوك الاحتلال على الأرض، وإن غداً لناظره قريب".