الصالحي لـوطن: حل التشريعي ليس حلاً لانهاء الانقسام ويفتح الطريق لمزيد من التدخلات الخارجية لتكريس فصل غزة

رام الله- وطن: قال أمين حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، إن حل المجلس التشريعي لا يمثل حلاً لإنهاء الانقسام ويفتح الطريق لمزيد من التدخلات الخارجية لتكريس فصل قطاع غزة.

وفي حديثه مع وطن عقب انتهاء اجتماع الحزب، اليوم الأحد، أكد الصالحي على أهمية تعزيز الوحدة الكفاحية والوطنية الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن وتصاعد العدوانية الاحتلالية.

وفي بيان أصدره الحزب ووصل وطن نسخة عنه، أكد حزب الشعب ان حل المجلس التشريعي لا يمثل معالجة لحالة الانقسام القائمة، بل يمكن ان يستغل من اجل مزيد من التعقيدات على الصعيد الداخلي والخارجي التي أباحت وتبيح المزيد من التدخلات الإقليمية والخارجية، خاصة لتكريس انفصال قطاع غزة.

ودعا المكتب السياسي لحزب الشعب في بيان اصدره بعد انتهاء اجتماعه الى منح فرصة إضافية لجهود إنهاء الانقسام، ولتطبيق اتفاق 2017 باعتباره الية لتطبيق الاتفاقات السابقة التي تحققت في 2011 و2005وغيرها.

وقال البيان ان حزب الشعب الفلسطيني وامام حال استمرار فشل جهود إنهاء الانقسام فانه يدعو إلى اعتماد مقاربة بديلة تقوم على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وباعتبار المجلس التشريعي جزءا من المجلس الوطني، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الوطني بالتوافق وبالانتخاب حيثما أمكن.

وأردف الحزب في بيانه الاحتكام للشعب عبر الانتخابات هو المدخل الأفضل للخروج من دوامة الانقسام المدمر وطنيا وديموقراطيا وفي هذا الصدد فان التوجه للانتخابات بجدية ومثابرة يجب ان يحتل الأولوية على اعتماد قرار حل المجلس التشريعي.

ودعا الرئيس محمود عباس إلى التريث بهذا الشأن والى اعتماد مقاربة الدعوة للانتخابات بديلا عن حالة فشل​ جهود المصالحة وحل المجلس التشريعي،رغم فتوى المحكمة الدستورية.