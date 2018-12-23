آيزنكوت: فشلنا بتوفير الحماية لغلاف غزة ولا نعرف عواقب الهجوم على القطاع

القدس- وطن: قال قائد أركان جيش الاحتلال "غادي آيزنكوت" اليوم الأحد، إن جيشه فشل في توفير الحماية الكافية لمستوطنات "غلاف غزة" مؤخرًا، وكان أمام معضلة كبيرة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة كبيرة مع قطاع غزة لا تعرف عواقبها.

وتعقيباً على الانتقادات الداخلية التي وجهت لجيشه في أعقاب موجة التصعيد الأخيرة مع غزة، أضاف "كان يتوجب التعقل في التعامل مع غزة لأن الواقع هناك بالغ التعقيد، وقوة الردع تضررت منذ شهر مارس/ آذار الأخير، ولكنها لا زالت قائمة، لأن ميزان الردع لا يختبر من يوم لآخر ومن جولة لأخرى، بل على مدار فترة زمنية طويلة".

وشدد "آيزنكوت" على "وجوب النظر بشكل معمق في أي خيار هجومي تجاه القطاع مستقبلًا، والنظر إلى اليوم التالي لأي اجتياح للقطاع، وأن مليوني إنسان سيخلقون مشكلة كبيرة جدًا للجيش والحكومة الإسرائيلية".

في حين، ذكر "آيزنكوت" أن جيشه هاجم 800 هدف لحركة حماس في القطاع منذ انتهاء الحرب الأخيرة صيف العام 2014، ومن بينها معامل لتصنيع الصواريخ والوسائل القتالية، على حد قوله.

"ترجمة صفا"