إيران تفند أنباء إطلاق صواريخ على بارجة أمريكية في الخليج

وطن- وكالات: نفت طهران، اليوم الأحد، الأنباء التي زعمت استهداف البحرية الإيرانية لبارجة أمريكية في الخليج العربي يوم الجمعة أمس الأول خلال مناورات الحرس الثوري.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري نفيه الأنباء التي أفادت بإطلاق صواريخ إيرانية نحو البوارج الأمريكية في منطقة الخليج العربي خلال مناورات إيرانية.

وعلق العميد تنكسيري على هذه الأنباء "أن الأمريكيين متواجدون في المنطقة لكنهم ليسوا في مياهنا ونحن لنا رصد استخباري كامل للمنطقة".

وأضاف، أن أنباء استهداف الصواريخ الإيرانية للبوارج الأمريكية هي "محض كذب حيث أن الأمريكيين معتادون على الكذب".

وأضاف، أن "القطع البحرية التابعة للحرس الثوري رصدت هذه البوارج وطائراتنا المسيرة ترصد أي قطعة بحرية تدخل المنطقة".

وأكد المسؤول الإيراني، "إن واجبنا الدفاع عن مياه البلاد الإقليمية ونحن متواجدون في المنطقة بصلابة ورصد استخباري كامل" وأكد على أن إيران مستعدة لاستخدام قدراتها للرد على أي تهديد.

وعلق قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، يوم أمس السبت، على هامش مناورة القوات البرية للحرس الثوري في جزيرة قشم على اقتراب حاملة الطائرات جون ك. ستينيس الأمريكية بالقرب من شواطئ إيران.

وقال جعفري إن "الهدف من دخول مجموعة قطع بحرية أمريكية إلى الخليج الفارسي، خداع دول المنطقة والزعم بحماية أمن هذه الدول ونأمل أن لا تنخدع دول المنطقة بالعدو".

ودخلت قبل أيام مجموعة قطع بحرية أمريكية تقودها حاملة الطائرات "جون ك. ستينيس" إلى الخليج الفارسي للمرة الأولى بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018.

في حين أنهى الحرس الثوري، أمس السبت، مناورة عسكرية للقوات البرية في جزيرة قشم في الخليج الفارسي.

"سبوتنيك"