الاحتلال يحتجز وزير الزراعة سفيان سلطان شرق رام الله ويفتش مركبته بشكل دقيق

رام الله- وطن: احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وزير الزراعة سفيان سلطان شرق رام الله، خلال مغادرته المدينة متوجها الى مدينة الخليل.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة الوزير سلطان واقتادته تحت تهديد السلاح وتعمدت الاساءة اليه، وباشرت عملية تفتيش دقيقة لمركبته، حيث صادرت جهاز الانذار الخاص بها.

واستنكرت الوزارة، هذا الاجراء الاحتلالي بحق الوزير سلطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة بحق أبناء شعبنا.