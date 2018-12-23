القدوة: الدستورية هيئة قانونية قرارها نافذ بغض النظر عن أية تفسيرات سياسية



رام الله- وطن: صرَّح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية، يعتبر قرار هيئة قانونية نافذا بغض النظر عن أية تفسيرات سياسية.

وأضاف القدوة، مساء اليوم الأحد، أنه "يجب أن يكون توجهنا الآن كقوى سياسية لاتخاذ قرارات سياسية لمواجهة الوضع الصعب الذي نعيشه، ولمحاصرة الانقسام كمقدمة لإنهائه، وبناء الوحدة الوطنية الصخرة التي تتحطم عليها كل الصفقات التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية كقضية سياسية، قضية حرية واستقلال ودولة".