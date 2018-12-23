وفد حماس برئاسة الزهار يلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين

وطن- وكالات: التقى رفد حركة حماس برئاسة محمود الزهار الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران بكبار المسؤولين الإيرانيين.

والتقى الوفد الذي يضم إضافة إلى الزهار كلا من النواب مروان أبو راس، ومحمد فرج الغول، ومشير المصري اليوم الأحد بمستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأكد ولايتي-بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عنه- خلال لقاء الوفد تأكيده أن المقاومة طريق الخلاص الوحيد في مواجهة دولة الاحتلال.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى كما كانت داعمة للقضية الفلسطينية وأهدافها، معرباً عن ثقته بأن النصر النهائي سيكون من نصيب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأشار إلى ضرورة الصمود ودعم أهداف الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، مقدمًا التهنئة لمناسبة الانتصارات الحاصلة.

وقال ولايتي إنه "نتيجة لمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني فقد تحققت انتصارات قيمة في مواجهة الاحتلال وحماتهم، حيث ينبغي أن يشكل ذلك درسًا كبيرًا لهم كي لا يفكروا بالعدوان".

وجدد مستشار المرشد الأعلى بإيران على أن طهران وكما كانت على الدوام ستظل إلى جانب الشعب الفلسطيني وداعمة لقضيته لأننا نعتقد بأن قضية فلسطين هي قضية الإسلام الأساسية.

من جانبه، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن "استشراء الفساد بين قادة دولة الاحتلال وصحوة الشعوب تجاه المؤامرات والظلم الذي مارسه الكيان الصهيوني تجاه الإنسانية ستؤدي الى تدمير هذا الاحتلال القاتل للأطفال".