نتنياهو: "إسرائيل" ستوسّع عملياتها في سوريا إذا اقتضى الأمر

وطن- وكالات: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "قرار انسحاب ألفي جندي أميركي من سوريا لن يغيّر السياسة الإسرائيلية هناك".

وخلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته المصغّرة اليوم الأحد أعلن نتنياهو أن "إسرائيل" ستواصل العمل ضد ما وصفه "بتغلغل إيران في سوريا"، وقال إن تل أبيب "ستوسع أنشطتها في هذا البلد إذا لزم الأمر"، على حد زعمه.

وأكد نتنياهو أن التعاون مع الولايات المتحدة مستمر على قدم وساق ويجري على أصعدة متعددة سواء على الصعيد العملياتي وعلى الصعيد الاستخباراتي، وغيرهما العديد من المجالات الأمنية.

وتناول نتنياهو الوضع الأمني على الحدود مع لبنان، وقال "ستستمر على حدودنا مع لبنان عملية درع الشمال على النحو الذي كان مقرراً لها لتجريد حزب الله من سلاح الأنفاق"، زاعماً أن "العملية تحقق أهدافها وتتم وفقاً للجدول الزمني الذي حُدد لها".

(الميادين)