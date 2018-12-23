خلال العام الجاري.. الاحتلال هدم 190 منزلاً في الداخل

وطن: ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، اليوم الأحد، أن العام الجاري شهد ارتفاعاً واضحاً بعدد المنازل التى جرى هدمها في الداخل الفلسطيني.

وأوضحت أن العام الحالي طرأ ارتفاع ملموس على عدد المنازل التي وصفتها “غير القانونية” وتم هدمها، بحيث بلغ عددها 190 منزلاً، مقارنة مع اثنين وخمسين منزلا العام الماضي، وبالتوازي طرأ انخفاض ملحوظ على عدد المنازل التي شُرع في بنائها دون تراخيص.

وأضافت: “لأول مرة بدأت هذا العام سلطات الاحتلال مصادرة بشكل فوري لمركبات وآليات هندسية عملت على تشييد مبان عربية. وتم مصادرة نحو سبعين جرافة، وخلاطة وشاحنات – معظمها في منطقة الشمال”.

ويستخدم الاحتلال ذريعة (عدم الترخيص) لممارسة سياسة الهدم والتشريد للسكان الفلسطينيين، في الأراضي المحتلة عام 1948.