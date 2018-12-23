الإعلان عن المسير البحري الـ21 لكسر حصار غزة

غزة- وطن: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الأحد، عن انطلاق المسير البحري الـ 21 غدًا الاثنين، في منطقة الواحة شمال غرب القطاع.

وقال المتحدث باسم الهيئة محمود مسعود خلال مؤتمر صحافي عقده بميناء غزة، إن هذا المسير يأتي ضمن التظاهرات البحرية المتجددة، حيث من المقرر أن ينطلق المسير في الثانية بعد الظهر، مضيفاً: “المسير البحري يسانده حراك بري شمال منطقة الواحة شمال غرب القطاع، داعياً جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة والاحتشاد”.

وشدد مسعود على أن مقاومتنا شرعية وفخر ووسام شرف لشعبنا وقضيته ولحركات التحرر العالمي، وأن كل المحاولات لشيطنة المقاومة ستفشل أمام صخرة صمود شعبنا.

من جهته، طالب عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمود خلف الجانب المصري والأمم المتحدة بتحمل كامل المسؤولية تجاه التصعيد المقصود الذي يقوم به الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدًا أن صبر المقاومة تجاه ما يقوم به جنود الاحتلال لن يطول طويلاً.

وتابع قائلاً: “من حق شعبنا في بحره كاملاً، وكذلك حق الصيادين بالصيد بحرية في المياه الإقليمية، والحراك البحري جاء ليؤكد على حق شعبنا والصيادين لامتلاك مساحةٍ كاملة للصيد بحرية وكرامة”.

وواصل قائلاً “أبناؤنا تعرّضوا لعملية إعدام مدبرة ومبرمجة؛ تتجاوز كل التفاهمات التي جاءت برعاية المصريين ورعاية وفد الأمم المتحدة، وهو تجاوز لكل الأعراف والقوانين الدولية”.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أعلنت جاهزيتها لردٍ قاسٍ ومحدد المسار والشكل والتوقيت على العدو في حال واصل ارتكاب جرائمه، والجمعة القادمة ستكون حاسمة في اختبار سلوكه ونواياه.

وقالت الغرفة المشتركة للفصائل، في بيان لها اليوم الأحد، إن ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء شعبنا قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وإن المقاومة لن تتهاون مع العدو ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الجرائم.

وأضافت، “عندما يتعلق الأمر بدماء شعبنا وآلامه وجراحاته وانتهاك كرامته، فلا الأموال ولا الكهرباء ولا الماء ولا حتى قطع الهواء يمكن أن يوقفنا عن القيام بواجبنا، ويبدو أن العدو قد اشتاق لجولات قتالٍ وردودٍ قاسيةٍ من المقاومة تؤدبه وتوقفه عند حده”.