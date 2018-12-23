الاحتلال يعتقل مواطناً ويطلق النار على مركبة شمال الخليل

الخليل- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مواطنا من مدينة الخليل على حاجز الكونتينر جنوب القدس، واطلقت النار على مركبة شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نادر عبد الحافظ أبو ميالة من مدينة الخليل على حاجز الكونتينر جنوب القدس.

وأضافت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على مركبة فلسطينية على حاجز أقامته على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، دون وقوع اصابات.

وكانت قوات الاحتلال نصبت، مساء اليوم، حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغلقت الطريق المؤدية للمدينة وشرعت في التدقيق ببطاقات المواطنين وتفتيش دقيق لمركباتهم، ما أدى الى حدوث أزمة مرورية خانقة في المكان.