مستوطنون ينصبون كرفانا غرب بيت لحم لإقامة بؤرة استيطانية

رام الله - وطن: نصب مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، كرفانا في أراضي قرية بتير غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في الريف الغربي ببيت لحم ابراهيم عوض الله، بأن مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال اقحمت منطقة الخمار شمال شرق بتير، وقاموا بنصب كرفان، بهدف إقامة بؤرة استيطانية.

وأشار عوض الله إلى ان قوات الاحتلال منعت المواطنين وأصحاب الأرض من الوصول اليها، مشيرا الى ان المستوطنين شقوا قبل أيام طريقا استيطانية، قبل ان يتصدى لهم المواطنون، ويمنعونهم من مواصلة أعمال التجريف.