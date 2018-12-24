الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة

وطن: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة طالت 15 فلسطينيا.

ففي مدينة رام الله اقتحم الاحتلال مخيم الجلزون وشرع بعمليات دهم وتفتيش قبل أن يعتقل ثلاثة شبان وينقلهم إلى جهة مجهولة.

ومن قرية بدرس غربي رام الله أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني عوض بدرس بعد يومين فقط من إفراج أجهزة الأمن الفلسطينية عنه.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات دهم لكل من بيت لحم والقدس والخليل واعتقلت عددا من المواطنين تحت مزاعم أنهم مطلوبون لأجهزتها الأمنية.