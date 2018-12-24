خالد بطراوي يكتب لوطن: اراك عصي الدمع

أراك عصي الدمع مطلع لأغنية غنتها ذات يوم أم كلثوم تقول فيها أيضا ... أراك عصي الدمع ... شيمتك الصبر .. أما للهوى عليك نهي ولا أمر؟

المشهد لهذا الشاب اليافع مبتور الساق دلال الشراونه ، وهو يقفز متكئا على كتف رفيق له يتخطى الحاجز العسكري ليلتقي عائلته ورفاقه على الجانب الآخر من الحاجز عقب إطلاق سراحه من سجون الاحتلال بعد قضاء ثلاث سنوات ونصف خلف القصبان، بينما يمسك رفيق آخر له ساقه الاصطناعية ... مشهد يعانق فيها عائلته ورفاقه أبكاني وأبكي شقيقتي عبير زيادة كا كتبت لي قائلة "بكيتني ع هالصبح" بينما كتبت شقيقتي أمل أديب قائلة " كم هذا الشعب عظيم" .... بينما أراك عصي الدمع.

واقعة وفاة الطفل الفلسطيني اللاجىء في لبنان المرحوم محمد مجدي وهبة الذي كان في الثانية من عمره بسبب رفض مستشفى لبناني في طرابلس إستقباله إلا بعد دفع 1800 دولار خبر أيضا أبكاني ... بينما أراك عصي الدمع.

ما كتبته الانسانة والام سحر طوباسي على صفحتها الفيس بوكية قبل أيام قائلة " الليله ..5 شباب من القدس بسياره..لقوا DCO عند بيت ايل مسكر لفوا على طريق برقه ..لحقوهم الجيش وطخوا الشفير وجرحوا اللي جنبه واعتقلوا الباقي ..سهله كتير ..دم الشباب في بلدي ..يا الله شو شبابنا مشروع شهاده بكل لحظه...

هذا الحادث بيخليني احكي لهدول مجموعة الشباب الهبل اللي تطابشوا بجامعة بيرزيت وانفصلوا من الجامعه ..شايفين مين عدونا ..الله يخزيكم ويخزي اللي بدفشوكم لتتقتلوا وهم يعبوا جيابهم من وراكم ..شايفين شو بيصير فينا واحنا نازلين بنتقتل عالكراسي...ضيعتوا حالكم ومستقبلكم عشان ناس ما رح يتطلعوا بخلقتكم ..حتى لو تخرجتوا ..رح يعينوا ولادهم وانتو ...شلة هبل ..روحكم على كف عفريت ...بلحظه بتروحوا... يا الله ..وين الامان اللي حلمنا فيه ...ما عدنا نقدر نطلع من البلد ..اما مستوطنين بستنونا..او جيش بيطخنا ...يا ريت تصحوا على حالكم شوي ...رحم الله شهدائنا وشفى جرحانا...ولا حول ولا قوة الا بالله .." أيضا أبكاني ... بينما أراك عصي الدمع.

المشهد المؤثر للشاب صالح البرغوثي مجهول المصير في قبضة الاحتلال وهو يقبل - قبل سنوات يد - والده عقب الافراج عنه من سجون الاحتلال ثم ينكب على قدميه ليقبلهما ويقبل رأسه .. مشهد أبكاني في ظل المصير المجهول لصالح والاعتقال المجدد لوالده ... أبكاني .. بينما أراك عصي الدمع.

طفل يقف عند إشارة ضوئية في "عز البرد" ليمسح لك زجاج سيارتك لقاء قليل من المال أو يبيع لك " علكة" أو " جزء عم" أيضا من المشاهد التي تبكيني ... بينما أراك عصي الدمع.

عدد لا بأس به من العمال والموظفين سينضمون الى جيش العاطلين عن العمل مع بداية العام القادم جراء عملية تقليص كادر تنفذها مؤسسات وشركات بسبب قانون الضمان الاجتماعي ... سيواجهون غطرسة البنوك التي ستطالبهم بتسديد القروض ويواجهون مطالب الأبناء والبنات في توفير ما يسد رمقهم .... أخبار أيضا تبكيني ... بينما أراك عصي الدمع.

أهلنا في غزة وقد عانوا على إمتداد السنوات الماضية وما زالوا .. حصار هو مقبرة لكل شىء وبضمنه طموح الجيل الجديد في الانفتاح على العالم والدراسة والعمل والاحلام .. وقبل أيام يستشهد طفلا في السادسة عشر من عمره هو الشهيد محمد جحجوح جراء أصابته برصاصة قناص في الرقبة وإثنين آخرين... كل ذلك يبكيني بينما أراك عصي الدمع.

صبية تصرخ وتنتفض مدافعة عن شقيقها .. تحاول جاهدة أن تحميه من ضربات الهروات ... مشهد أيضا يبكيني ... بينما أراك عصي الدمع.

ليلة البارحة شجار في إحدى قرى جنوب الخليل يسفر عن إصابة أربعة بجراح وصفت جراح أحدهم بالخطيرة ... أيضا ذلك يبكيني .. بينما أراك عصي الدمع.

طفل يعزف قيثارة، صبية ترسم لوحة تشكيلية، جوقة تردد أغنية مليئة بالمحبة ( الله محبة)، شاب ينظم شعرا، وشابه تكتب رواية ... طفل يولد ، وآخر يقضي ... هذا يضحك وذاك يبكي ... كل ذلك يبكيني .. بينما أراك عصي الدمع.

يغني كاظم الساهر بالقول "سلامي على اللي حاضر معانا ... سلامي على اللي خالي مكانه ... سلامي إنشاء الله يوصل سلامي ... أسامي ما أريد أذكر أسامي .. سلامي" .. عندما أستعرض ذلك المقطع الذي يقول " سلامي على اللي خالي مكانه" اتذكر الشهداء والمعتقلين والجرحى والأمهات والآباء والأبناء والعمات والخالات والجيران وكل "عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما".... اتذكرهم في كل محطات حياتهم كأفراد وكمجموع .. وأبكي ... بينما أراك عصي الدمع.

سأدخل كتاب "جينيس" ربما لا أنني قد أكون أسرع شخص على وجه هذه البسيطة يدمع ويبكي لكل المناسبات من أفراح وأتراح .. ولا يعيبني ذلك مطلقا .. بينما أنت يا عصي الدمع .. أراك كجلمود صخر حطه السيل من علّ.

إياك أعني أنا ... أنت بعينك ... إياك أعني ... ولا تسمعي يا جارة. تبا لك، أنت كمال قال الشاعر العراقي مظفر النواب ... تتحرك دكة غسل الموتى .. أما أنت .. فلا تهتز لك قصبة.