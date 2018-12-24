قانون اسرائيلي جديد للسيطرة على قرى فلسطينية

وطن: يتيح مشروع قانون إسرائيلي جديد لسلطات الاحتلال السيطرة على قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حال المصادقة عليه.

وحذر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "أفيخاي مندلبيت" يوم الإثنين من سيطرة "لواء الاستيطان" بالضفة الغربية المحتلة على قرى فلسطينية حال المصادقة على قانون "تسوية المستوطنات".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المستشار أوضح أن القانون سيشمل قرى فلسطينية تقع في المناطق المصنفة "C"، إذ ينص على إلزام المسؤول عما تُسمى "أموال الغائبين" بالضفة بتخصيص مناطق ريفية لصالح لواء الاستيطان وتفويض اللواء بإدارة هذه الأراضي وتسجيل حقوقها.

وأشار "مندلبيت" إلى أن تصنيف القانون- الذي قدمه حزب البيت اليهودي- للمناطق المنوي تحويلها للمستوطنين بالضفة فضفاض وسيشمل مناطق ريفية فلسطينية، لأنه لا يمنحها تصنيفًا خاصًا.

ويعتبر "لواء الاستيطان" بمثابة الذراع التنفيذي لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية منذ عشرات السنين، وهو المسؤول عن إقامة المستوطنات وتطويرها.