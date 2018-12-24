نتائج تشريح الشهيد عباسي: رصاصة بالظهر اصابت الشريان الرئيسي والرئتين

رام الله - وطن: انتهت ظهر اليوم الاثنين عملية تشريح جثمان الشهيد الفتى قاسم محمد العباسي 17 عاماً، في معهد الطبي العدلي في ابو كبير .

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، أنه جرى قبل قليل الانتهاء من تشريح جثمان الشهيد المقدسي قاسم محمد العباسي، والتي استمرت عدة ساعات، بحضور الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح المحامي محمود أن التقرير الأولي للتشريح تبين أن سبب الوفاة هو رصاصة أصابت الفتى قاسم في ظهره واخترقت الشريان الرئيسي والرئتين.

وأضاف المحامي محمود أن الاتصالات جارية مع الجهات المختصة لتحديد يوم ووقت ومكان تسليم جثمان الشهيد قاسم العباسي.

وارتقى الفتى قاسم العباسي برصاص الاحتلال مساء الخميس الماضي، عند مستوطنة "بيت أيل" شمال مدينة البيرة، وطالبت عائلة العباسي بتشريح جثمان نجلها للتحقيق والوقوف على ملابسات عملية الإعدام التي نفذت بحقه، وهددت حياة ثلاثة آخرين من أبناء العائلة كانوا معه خلال توجههم الى مدينة نابلس