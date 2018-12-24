الأشغال الشاقة 9 سنوات لمدانَين بتهمة هتك العرض

رام الله- وطن: أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي محمد داود والقاضي عماد ثابت واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (س.س) والمتهم (م.ق) بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 بدلالة المادة 201 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة مدة 9 سنوات.

وجاء الحكم في القضية بناء على البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة رانية الطاهر.