اتحاد المزارعين:منع الاحتلال ادخل المنتجات الزراعية الفلسطينية قرار عنصري بامتياز

رام الله- وطن: قال اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين إن القرار الذي اتخذه وزير الزراعة "الاسرائيلي" بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية للسوق "الإسرائيلي" انه "قرار صهيونيا عنصريا بامتياز مورس على الارض دون ابلاغ رسمي للجهات الحكومية بهدف معاقبة الشعب الفسطيني عامة والمزارعين خاصة في خطوة تندرج ضمن المحاولات الاسرائيلية الدائمة والهادفة الى تدمير القطاع الزراعي بهدف المضي قدما في سياسة مصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني".

وأضاف الاتحاد في بيان له، وصل الاثنين وطن، أن "هذا القرار يدل على ان الحكومة الاسرائيلية هي حكومة مستوطنين بامتياز لا تعترف بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني حتى وان كان في اطار الاجراءات المشروعة لحماية المنتوجات الفلسطينية الوطنية".

وتابع البيان: اننا في اتحاد المزارعين الفلسطينيين نؤكد على حق المزارعين في الاحتجاج ضد هذا القرار والمطالبة بالرد بالمثل ومنع جميع المنتجات الاسرائيلية من الدخول الى اسواقنا.اذ لا يعقل ان تبقى اسواقنا مستباحة امام المنتوجات الاسرائيلية في الوقت الذي تمنع فيه منتوجاتنا، وبرغم الاتفاقيات الموقعة، من الدخول الى داخل اسرائيل وعليه فإن اتحاد المزارعين يؤكد على ما يلي:

- ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للرد بالمثل على قرارات وزير الزراعة الاسرئيلي ومنع ادخال جميع المنتجات الاسرائيلية الى اسواقنا.

- مطالبة وزارة الزراعة الفلسطينية وكل الاجسام الرسمية التدخل العاجل والفوري لايجاد اسواق بديلة للمنتج الفلسطيني. عبر التواصل مع الاسواق العربية.

- ضرورة تفعيل الشركة الاردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي والبدء فورا بتسويق المنتوجات الزراعية الى الاسواق العربية الاقليمية.

- تعويض المزارعين عن الاضرار الجزئية التي لحقت بهم جراء القرارات التعسفية من حكومة الاحتلال.

- مطالبة الجهات الدولية الراعية لما يسمى عملية السلام العمل الجاد على تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية والعمل على ايجاد اتفاقيات جديدة تحرر المنتوجات الفلسطينية من التبعية للمحتل.