طابع عربي موحد يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين 2019"

وطن: أعلنت الجامعة العربية، الإثنين، إصدار طابع عربي موحد باسم "القدس عاصمة فلسطين" لعام 2019.

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن "طابعًا عربيًا موحدًا سيصدر في عام 2019 يحمل شعار (القدس عاصمة فلسطين) يجرى التنسيق والإعداد الفني له حاليًا"، حسب البيان ذاته.

وفي مايو/أيار الماضي، نقلت السفارة الأمريكية مقرها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، تنفيذا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/كانون ثان 2017، أن بلاده تعتبر القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لدولة الاحتلال.

وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين، ما أدى إلى توقف المفاوضات، منذ أبريل/ نيسان 2014.