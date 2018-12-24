غزة: 13 إصابة في اعتداء الاحتلال على المسير البحري الـ21

غزة- وطن: انطلق عصر اليوم الاثنين، المسير البحري الـ 21 لكسر الحصار عن قطاع غزة شمالي القطاع، قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، فيما قمعت قوات الاحتلال المشاركين في التظاهرة.

وقالت صحة غزة إن 13 متظاهراً أصيبوا، بينهم 6 بالرصاص الحي بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار صوب المتظاهرين.

وأفادت مصادر محلية أن المسير البحري انطلق الساعة 3 عصرًا من منطقة "الواحة" على شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بمشاركة 25 قاربًا، ومساندة حراك برّيّ في المنطقة ذاتها.

وقالت الهيئة المشرفة على المسير البحري إنه يأتي تحت اسم "دماؤنا خارطة التحرير".

وبيّنت أن احتشاد الجماهير في الحراك يؤكد أننا شعبنا ماضٍ في حراكه بكل المسارات والاتجاهات حتى يكسر الحصار، وأنه "غير ملتفت لكل التحركات السياسية التي تحاول الالتفاف على مطالبه وعلى هذا الحراك".

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنذ 30 مارس الماضي ينظّم المواطنون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار.