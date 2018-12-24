القدس: الاحتلال يعتدي على المشاركين في تشييع جثمان العباسي

القدس- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، على جنازة الشهيد المقدسي قاسم العباسي (17 عاما).

وحاولت قوات الاحتلال منع المشاركين في تشييع جثمان الشهيد العباسي من المرور في سلوان، جنوب المسجد الاقصى، واعتدت عليهم بالضرب والغاز.

ونجح المشيعون عقب ذلك في الدخول للمسجد الأقصى، بعد إصرارهم على أن تقام الصلاة على الجثمان داخل المسجد.

وسلمت سلطات الاحتلال، مساء اليوم، جثمان الشهيد العباسي الى ذويه.

وارتقى العباسي، وهو من سكان بلدة سلوان برصاص الاحتلال، الخميس الماضي، على مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار تجاه المركبة التي كان يستقلها.

وطالبت عائلته بتشريح جثمانه للتحقيق والوقوف على ملابسات عملية الإعدام التي نفذت بحقه، وهددت حياة ثلاثة آخرين من أبناء العائلة كانوا معه خلال توجههم الى مدينة نابلس.

وأظهر التقرير الأولي لعملية التشريح أن سبب الوفاة رصاصة أصابته في ظهره واخترقت الشريان الرئيسي والرئتين.