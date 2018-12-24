مجبراً.. ماتيس يوقع على القرار الذي تسبب باستقالته

وطن- وكالات: قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إن وزير الدفاع جيمس ماتيس وقع أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب، الذي كان أحد أسباب الإعلان عن استقالة ماتيس الأسبوع الماضي.

وجاء التوقيع، الذي كان متوقعا، بعد أن أعلن ترامب أمس الأحد أنه سيختار خلفا لماتيس قبل شهرين من الموعد المقرر، في تحرك يقول مسؤولون إن سببه غضب ترامب من الانتقادات لسياسته الخارجية التي وردت في خطاب استقالة ماتيس.

وقال متحدث باسم الوزارة، بحسب ما نقلت عنه "رويترز"، "تم توقيع أمر التنفيذ بشأن سوريا". ولم تتطرق الرسالة إلى تفاصيل بشأن العمليات.

وقال ترامب، يوم الأربعاء، إنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا مبررا ذلك بتكلفة نشر القوات فيما يتعلق بأرواح الجنود الأمريكيين وأموال دافعي الضرائب.

ونصح ماتيس، الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الذي يضعه تأييده لحلف شمال الأطلسي وتحالفات واشنطن التقليدية في خلاف متكرر مع ترامب، بعدم الانسحاب من سوريا وكان القرار أحد العوامل التي أدت لاستقالته.