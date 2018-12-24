مزارعو جنين وطوباس يعتصمون احتجاجاً على منع الاحتلال تصدير منتجاتهم

جنين- وطن: اعتصم عشرات المزارعين من محافظتي جنين وطوباس، اليوم الاثنين، أمام حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين، احتجاجا على منع الاحتلال تصدير منتجاتهم إلى أراضي عام 1948.

وكانت حكومة الاحتلال قد قررت قبل أيام إيقاف استيراد الخضار والفواكه من الأراضي الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز خلال اعتصام المزارعين، وطلبت منهم الابتعاد عن المنطقة.

وقال مزارعون إنهم تكبدوا خسائر فادحة تقدر بملايين الشواقل جراء قرار الاحتلال، حيث أكثر من نصف المنتجات تصدر لأراضي عام 48، وأصبحت متكدسة في الأسواق المحلية بفعل القرار.

وأعتبر عضو لجنة مزارعي طوباس والأغوار المزارع سامر سلامة، أن الإجراء الإسرائيلي عقابي سياسي بامتياز، لافتا الى أن أسعار الخضروات تشهد انهيارًا بسبب تراكم الكميات دون تسويق، مطالبًا وزارة الزراعة العمل على إيجاد حلول عاجلة قبل تفاقم الخسائر أكثرفأكثر.