الاحتلال يجرف عشرات الدونمات لصالح الاستيطان شرق قلقيلية

قلقيلية- وطن: جرفت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، نحو ثلاثين دونماً من أراضي المواطنين في بلدة إماتين شرق قلقيلية لأغراض التوسع الاستيطاني.

وأغلق جنود الاحتلال أراض تقع بين إماتين ومستوطنة عمانوئيل وشرعوا بتجريفها تمهيدا لضمها للمستوطنة.

وكانت أن الاحتلال صادرت أكثر من مرة أراض لإماتين لصالح المستوطنة التي تتمدد وتتحول تدريجياً إلى مدينة على حساب قرى شرق قلقيلية.

يذكر أن مستوطنة عمانوئيل مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى دير ستيا وجينصافوط وإماتين شرق قلقيلية.