ترامب: إعادة إعمار سوريا ستمولها السعودية بدلا منا

وطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا، وإنها ستقوم بذلك بدلا من الولايات المتحدة، وقدم لها الشكر على ذلك.

وفي تغريدة له على تويتر، قال ترامب إن "السعودية وافقت على تقديم التمويل اللازم لإعادة إعمار سوريا بالنيابة عن الولايات المتحدة".

وأضاف أن "من الجيد أن تساعد دول فاحشة الثراء جيرانها بدل أن تقوم بذلك دولة عظمى على بعد خمسة آلاف ميل"، في إشارة إلى بلاده، مختتما بالقول "شكرا للسعودية".

وتعرض ترامب لانتقادات من مسؤولين أميركيين بعد قراره الانسحاب من سوريا، وهو ما يرجح أنه من خلال تغريداته يحاول الرد على منتقديه.