الفدائي يتعادل مع نظيره الإيراني

وطن: خطف منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تعادلا مهما بهدف لمثله من نظيره الإيراني، في اللقاء الدولي الودي الذي جمعهما على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2019.

ونجح نجم المنتخب جوناثان سوريا بإدارك هدف التعادل في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء، بعدما تابع برأسه عرضية من زميله عبد الله جابر. وكان المنتخب الإيراني قد افتتح التسجيل عبر لاعبه مهدي طارمي في الدقيقة 50.

النتيجة التي حققها "الفدائي" أمام منتخب إيران، المصنف رقم واحد في آسيا، والـ29 على العالم، تبعث برسالة اطمئنان للجماهير الفلسطينية الشغوفة أن يحقق المنتخب إنجازًا في كأس آسيا الشهر المقبل بالإمارات.

وكان منتخبنا قد فاز في أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بالدوحة، على منتخب الباكستان بهدفين نظيفين.