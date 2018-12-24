الاحتلال يعترف بخبرة قناصي القسام وتطور الأسلحة التي يمتلكونها

غزة- وطن: قال المحلل العسكري لموقع “والا” العبري “أمير بوحبوط” إن عناصر وحدة جمع المعلومات في جيش الاحتلال، نصبوا بالأمس منطادين في منطقة “ناحل عوز” لمراقبة الأوضاع على حدود قطاع غزة.

ونقل المحلل عن ضباط في جيش الاحتلال أن هنالك خشية لدى الاحتلال من قيام المقاومة الفلسطينية بالقطاع بالرد على استشهاد (4) فلسطينيين برصاص الاحتلال يوم الجمعة الماضي.

وأضاف الموقع نقلاً عن الضباط أن عناصر كتائب القسام عرضوا أسلحة قنص نوعية خلال مهرجان انطلاقة حركة حماس الأسبوع الماضي، وعرضوا أيضاً وسائل تمويه مختلفة بإستطاعة القناص إستخدامها عند إطلاق النار، وأكد المحلل أن عناصر وحدة القنص في القسام متدربين وماهرين جداً.

وبحسب “بوحبوط” فإن لواء غزة بجيش الاحتلال قرروا اتخاذ عدد من الإجراءات خشية انتقام المقاومة، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى السياج الفاصل وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة.