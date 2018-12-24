كنائس رام الله تحتفل بقداس عشية عيد الميلاد المجيد

رام الله- وطن: احتفلت كنائس رام الله، التي تسير حسب التقويم الغربي، مساء اليوم الاثنين، بقداس عشية عيد الميلاد المجيد.

وفي كنيسة العائلة المقدسة للاتين، ترأس القداس راعي الكنيسة الأب جمال خضر، وعاونه الكاهن المساعد الأب أكرم مشربش.

وتطرق الأب خضر في عظته، للمعاني السامية التي يحملها عيد الميلاد.

وفي كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، ترأس الأرشمندريت عبد الله يوليو، القداس الاحتفالي.

وشهدت الكنيسة الإنجليكانية والكنيسة اللوثرية قداديس وصلوات ميلادية. كما شهدت كنائس بلدات عين عريك، وعابود، وبيرزيت، والطيبة، وجفنا قداديس احتفالية.

وفي سياق متصل، شاركت المجموعات الكشفية في محافظة رام الله والبيرة في استعراض كشفي احتفالا بعيد الميلاد المجيد.