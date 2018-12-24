2.5 مليار شيكل تكلفة الانتخابات الإسرائيلية

وطن: ذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن انتخابات الكنيست الحادية والعشرين، ستكلف ما بين مليارين إلى 2.5 مليار شيكل.

وأوضح الموقع، أن هذه التكاليف ستكون مباشرة وتشمل التمويل وميزانية لجنة الانتخابات المركزية، ومراكز الاقتراع، وطباعة بطاقات الاقتراع، ويوم الانتخابات التشغيلي، وجميع النفقات الإضافية المتعلقة بالحملة الانتخابية والتي تقدر بـ 500 مليون شيكل على الأقل.

ولفت إلى أن يوم الانتخابات سيكون يوم عطلة، وبذلك فإن الاقتصاد سيفقد 1.5 مليار شيكل أخرى على الأقل وهي تكلفة العمل اليومي.

وبالإضافة إلى هذه النفقات، فانه يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست الحصول على 1.37 مليون شيكل، اي ما مجموعه (164.4 مليون شيكل) لـ 120 عضوا يعملون فيه، والحصول على 100 ألف شيكل أخرى للحفاظ على تواصل كل عضو مع ناخبيه.

ويحق لكل حزب جديد الحصول على قرض بقيمة 6.7 مليون شيكل مضمون من قبل "الدولة"، وسيصبح هدية إذا نجح في الانتخابات المقبلة.

وافتراضا بأن خمسة أحزاب جديدة (أورلي ليفي، وبيني غانتز، وموشيه يعلون، وأدينا بار شالوم) ستشارك في الانتخابات، فإن ذلك سيكون بمثابة تكلفة إضافية تبلغ 33.5 مليون شيكل.