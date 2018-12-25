غزة تساند الضفة وطفلها يحمل اسم الشهيد أشرف نعالوة

غزة- وطن: يقولون إن الشهداء لا يموتون، هم يتجددون فينا بأسمائهم وأرواحهم وفعلهم الفدائي وحبهم للوطن، ويوماً ما قال الشهيد باسل الأعرج "إذا ضللتم الطريق باتبعوا الشهداء"، ولأن الشهداء هم سراج دربنا على طريق الحرية، لا بد من تخليد ذكرهم، وبهذا التخليد غزة شاطرت الضفة، وطفلها حمل اسم الشهيد أشرف نعالوة ابن طولكرم.

أعلن أمس أن اليوم الذي استشهد فيه أشرف نعالوة لم يكن آخر يوم يذكر عهد الشهيد، إنما كان بداية الطريق لجعله ايقونة فدائيين مشوا على ذات الدرب ايماناً منهم بالحرية، ففي حي الزيتون رزق المواطن نضال حجيلة طفلاً أسماه أشرف نعالوة تيمناً بشهيد الضفة، لتكون شويكة في طولكرم وحي الزيتون في غزة يشهدان ميلاد الأشرفان.

وكان الاحتلال اغتال الشهيد نعالوة بعد مطاردته 65 يوماً، في مخيم عسكر بنابلس في الثاني عشر من كانون أول الجاري، حيث نفذ نعالوة عملية اطلاق نار في مستوطنة "بركان" قتل فيها مستوطنين وإصابة آخر.

واعتقلت قوات الاحتلال عائلة نعالوة خلال مطاردة نجلهم، وبعد استشهاده يواصل الاحتلال اعتقال والدته وشقيقه، ويحتجز الاحتلال جثمان نعالوة وهدم منزل العائلة، كعوقبات جماعية تنفذها سلطات الاحتلال ضد عوائل منفذي العمليات.