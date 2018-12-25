مصرع الشاب شادي مسالمة بحادث دهس شمال الخليل

الخليل- وطن: لقي المواطن شادي فايز محمود اخليل المسالمة (23 عاماً) من سكان بيت عوا جنوب الخليل مصرعه، فجر اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمته شاحنة على الشارع الالتفافي لمدخل بيت امر شمال الخليل ليلة امس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع في ساعات متأخرة من ليلة امس وأصيب المواطن بإصابات وصفت بالخطيرة وتم نقله للمشفى الأهلي لتلقي العلاج وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن الأطباء في المستشفى عن وفاته.

وأضاف ازريقات أن الشرطة باشرت إجراءات التحقيق وتم إعلام النيابة العامة وما زال العمل جار لاحضار السائق الذي لم يسلم نفسه للشرطة.